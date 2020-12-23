ضبط النادي الصفاقسي التونسي برنامج سفريته إلى الجزائر تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا والمقرر يوم الإثنين بملعب الخامس جويلية بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.

وحسب موقع إذاعة "موزاييك أف أم" فإن ممثل تونس سيشد الرحال إلى مطار هواري بومدين الدولي ، صبيحة يوم الأحد عبر طائرة خاصة على أن تكون العودة يوم الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن تسافر العناصر المنتدبة هذا الموسم رفقة البعثة ، في صورة الليبي محمد صولة والثنائي الجزائري زكرياء منصوري وصبري شرايطية.