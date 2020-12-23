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عُثر يوم الاثنين على جثة الباكستانية كريمة بلوش، طالبة اللجوء السياسي في كندا، قرب سنترال آيلند في تورونتو .

وكانت شرطة تورنتو قد أصدرت بيانا، يوم الأحد، حول اختفاء كريمة بلوش التي كانت ترأس منظمة طلابية.

وفي ساعات الفجر الأولى يوم الاثنين، أكدت الشرطة العثور على جثتها بعد التعرف على هويتها، قائلة إنها "لا تعتقد بوجود ظروف مثيرة للريبة" تتعلق بمقتلها.

تحدثت بي بي سي أوردو (الخدمة الباكستانية) مع أخت كريمة التي قالت إن خبر وفاة كريمة تسبب بصدمة كبيرة لعائلتها ولأصدقائها وللمناضلين من أجل حقوق الإنسان في منطقة بلوشستان غربي البلاد.

من هي كريمة بلوش؟

Twitter/@Helashams بدأت النساط السياسي في عمر مبكر

عام 2005، كانت إحدى الفتيات تقف في طليعة مظاهرة تطالب بالكشف عن مصير المفقودين. وكان المشاركون في تلك المظاهرة وحدهم من يعرف كريمة بلوش، التي كانت تحتضن صورة لواحد من أعز أقاربها، غوهرام، الذي كان من بين عداد المفقودين.

تنتمي كريمة لعائلة من كيتج، جنوب غرب بلوشستان، ورغم أن والديها لا يعدان ناشطيَن سياسييَن، إلا أن اثنين من أعمامها شاركا في حركة الحقوق السياسية في الإقليم.

وخلال السنوات السابقة، كان "يختفي" عدد من أقاربها ثم يعثر عليهم مقتولين، والآن واجهت كريمة المصير ذاته.

تقول أختها لبي بي سي "لا نزال حتى الآن نحاول أن نستوعب ما جرى".

بعد مظاهرة 2005، أخذت كريمة بالتدرج في صفوف المنظمة الطلابية. وبعد الاختفاء القسري لنائب رئيس المنظمة، زاكر مجيد، اختيرت كريمة عام 2008 نائبة للرئيس.

عام 2013، منعت باكستان منظمة الطلاب بعد اتهامها بتلقي تمويل خارجي لزعزعة استقرار باكستان. ورغم المنع، سافرت كريمة شرقا وغربا لتنشر رسالة منظمة الطلاب.

بعدها، وإثر الاختفاء القسري لأحد أعضاء المنظمة، زاهد بلوش، اختيرت كريمة رئيسة للمنظمة الطلابية. وكانت تلك أول مرة في تاريخ المنظمة، التي تأسست قبل نحو 70 عاما - تختار فيها امرأة للرئاسة.

قررت لجنة الطلاب عام 2015 أنه سيكون من الأفضل لكريمة أن تنتقل للعيش في الخارج بسبب تزايد صعوبة أن تقوم بمهامها علنا.

تابعت كريمة عملها وانتقلت في النهاية إلى كندا طالبة اللجوء، ودرست الاقتصاد في جامعة تورنتو.

ومرت بفترة صعبة في إدارة المنظمة؛ إذ أن كثيرا من أعضائها كانوا قد اختفوا أو اعتقلوا أو عثر عليهم ميتين.

وقال لطيف جوهر، وهو عضو سابق في منظمة الطلاب ورفيق سياسي وصديق لكريمة، إن كريمة كانت قد قالت إنها خارجة للمشي بعد ظهيرة يوم الأحد. وعندما لم يعثر على أثر لها مساء الأحد، اتصلت العائلة بالشرطة.

وجدت الشرطة تذكرة باسمها لركوب ترام أو سيارة، وتبين أن آخر مكان كانت فيه هو جزيرة سينترال في تورنتو. وعثر على جثتها في ذلك المكان.

تنتمي كريمة لمقاطعة غنية بالموارد الطبيعية، لكنها منطقة مضطربة تسمى بلوشستان. ومنذ نحو عقد من الزمن يشهد الإقليم محاولات للاستقلال عن باكستان.

وتُتهم القوات المسلحة في باكستان بقمع الاحتجاجات بالقوة - الأمر الذي تنكره هذه القوات.

وأثارت وفاة كريمة ضجة في الأوساط السياسية والدوائر الوطنية في بلوشستان، نظرا لأنها كانت الرئيسة السابقة للمنظمة الطلابية في إقليم بلوشستان، وناشطة تتحدث بجرأة وتطالب بالاستقلال عن باكستان.

100 امرأة مميزة اختارتها بي بي سي

Twitter/KarimaBaloch

عام 2016، اختارت بي بي سي كريمة واحدة من النساء المئة المتميزات والمؤثرات لذالط العام بفضل نشاطها في الحملات التي كانت تقودها.

وعبرت كريمة عن امتنانها لبي بي سي،وغردت قائلة: "أشارك هذا مع عدد لا محدود من النساء الملهمات المشاركات في النضال من أجل الحرية في بلوشستان. لا تستسلمن أبدا".

وقالت أخت كريمة لبي بي سي إن عمها نور أحمد بلوش كان قد اختفى أثناء فترة وجود كريمة في المنفى، ومن ثم عثر على جثته في يناير/كانون الثاني من عام 2018.

وتزعم الأخت أن العائلة تلقت أثناء اختفاء العم رسالة تطالب بأن توقف كريمة من نضالها أو أن العم سيقتل. لكنها تضيف أن كريمة رفضت التوقف.

أنهت كريمة عملها كرئيسة للمنظمة عام 2018، وتزوجت ناشطا سياسيا في كندا واستمرت في الحديث عن قضايا تتعلق بإقليمها.

"لم أطلب اللجوء لأحمي حياتي"

Twitter/MohsinDawar

في مقابلة لها مع بي بي سي في يناير/كانون الثاني عام 2016 من تورونتو، قالت كريمة إن احتجاجها كان ضد "الاختفاء الإجباري وعمليات الدولة" في بلدها.

وقالت: "عرفت أن ما حدث لزملائي في الوطن كان يمكن أن يحدث لي أيضا. لم آت طالبة اللجوء لأحمي نفسي. أنا هنا لأخبر العالم بما يحدث في بلوشستان. لأخبرهم بما يحدث لنا في الوطن. أنا مؤمنة أن هذه هي مسؤوليتي".

وتضيف: "لم أغادر بلوشستان. إن بلوشستان معي. إن قرار العودة في أي وقت إلى هناك هو بيدي. لن أدع باكستان من يتخذ هذا القرار عني".

انتقدت كريمة على وجه التحديد خطط التعاون الاقتصادي مع الصين. ووضحت: "إن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني قد صمم لاستغباء الناس في بلوشستان. فسكان المنطقة طُلب منهم إما إعادة التوطين أو سيتم إزعاجهم حتى يغادروا بمحض إرادتهم. سيغير هذا المشروع ديمغرافية بلوشستان".

دعوات للتحقيق

لا تدلي حاليا عائلة كريمة بتصريحات عامة، كانت أختها قد تحدثت فقط مع بي بي سي.

لكن منظمات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، وزملاء لها في أنحاء العالم يطالبون بتحقيق معمق في هذه القضية.

وكتب المتحدث بالحزب الجمهوري البلوشي على تويتر: "إن الموت المفاجئ لكريمة بلوش تسبب بصدمة لنا. إن من واجب الحكومة الكندية التحقيق في الحادث وإعلام عائلتها والشعب البلوشي بكل الحقائق".

وفي بداية هذا العام، فٌقد صحفي وطالب لجوء آخر هو ساجد حسين بلوش، وعثر عليه ميتا في السويد.

استبعدت الشرطة السويدية "ارتكاب أي خطأ ظاهر" في تقرير التشريح الأولي، وأعلن لاحقا أن سبب الوفاة كان الغرق. وأغلقت القضية.

ويذكر أن كريمة وساجد تربطهما صلة قرابة.

شارك في إعداد هذا التقرير سحر بلوش من مكتب بي بي سي في إسلام آباد.