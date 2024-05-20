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رياضة

أشبال مانع يواصلون التحضير قبل التنقل لأبيدجان

20 ماي 2024 ()

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يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تربصه التحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، بقيادة الناخب الوطني ياسين مانع، والذي انطلق منذ يوم السبت الفارط تحسبا لمواجهة منتخب كوت ديفوار في مباراتين وديتين يومي 23 و26 ماي 2024 بأبيدجان.

الحصة الصباحية ليوم الأحد 19 ماي 2024 انطلقت بتمارين الركض بقيادة المحضر البدني أحمد موساوي قبل التنقل إلى العمل الفني والتكتيكي، حيث ركز خلالها الطاقم الفني على اللعب الهجومي.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، أجري المران الثاني والذي خصص لتنفيذ الخطة التكتيكية التي سيعتمد عليها الخضر أمام منتخب كوت ديفوار.

هذا واختتم المنتخب الوطني يومه بجلسة فيديو بمدرج عمر كزال لمركز سيدي موسى.

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