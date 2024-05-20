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مجتمع

سكيكدة: خسائر مالية معتبرة لسونلغاز

20 ماي 2024 ()

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تكبدت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز لولاية سكيكدة خسائر مالية معتبرة حيث سجلت 48  حالة سرقة للأسلاك والمعدات الكهربائية حيث بلغ طول الشبكة الكهربائية الهوائية التي تعرضت للسرقة 20.178 كلم عبر العديد من بلديات الولاية على غرار عين بوزيان  تمالوس  المرسى اولاد عطية زردازة  سيدي مزغيش الحدائق عين شرشار  امجاز الدشيش حمادي كرومة  بوشطاطة فلفلة وسكيكدة.

وقد سجلت آخر عملية سرقة بمشتة النيانة في بلدية بني والبان هذه السرقات تسببت في قطع التموين بالطاقة على المواطنين ويضيف مصدر المديرية أن هذه الأخيرة قد تقدمت بشكوى لدى مصالح العدالة ضد مجهول.

من جهة أخرى أطلقت المديرية نداء للمواطنين من أجل التبليغ عن أي شخص يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية.

 

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