سكيكدة: خسائر مالية معتبرة لسونلغاز

تكبدت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز لولاية سكيكدة خسائر مالية معتبرة حيث سجلت 48 حالة سرقة للأسلاك والمعدات الكهربائية حيث بلغ طول الشبكة الكهربائية الهوائية التي تعرضت للسرقة 20.178 كلم عبر العديد من بلديات الولاية على غرار عين بوزيان تمالوس المرسى اولاد عطية زردازة سيدي مزغيش الحدائق عين شرشار امجاز الدشيش حمادي كرومة بوشطاطة فلفلة وسكيكدة.

وقد سجلت آخر عملية سرقة بمشتة النيانة في بلدية بني والبان هذه السرقات تسببت في قطع التموين بالطاقة على المواطنين ويضيف مصدر المديرية أن هذه الأخيرة قد تقدمت بشكوى لدى مصالح العدالة ضد مجهول.

من جهة أخرى أطلقت المديرية نداء للمواطنين من أجل التبليغ عن أي شخص يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية.