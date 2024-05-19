إيران تعلن رسمياً وفاة رئيسي

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، أن الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي وعدد من الوزراء تعرضت لحادث، "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

-حركة "حماس" تنعي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، الذين لقوا مصرعهم في حادث جوي بمحافظة أذربيجان الشرقية.

-رئيس الهلال الأحمر الإيراني: العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا نقل هذه الجثامين إلى مدينة تبريز.

-رئيس الوزراء العراقي يعزي في وفاة رئيسي ومرافقيه

-رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يعرب عن "خالص تعازي" بلاده وتعاطفها "مع إيران في هذه الخسارة الفادحة".

-الرئاسة الإيرانية تنعي الرئيس إبراهيم رئيسي وكافة مرافقيه في تحكم المروحية.

-الحكومة الإيرانية تنعي خلال اجتماع طارئ بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه، في بيان، رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ومرافقيهم، مؤكدة مواصلة نهج رئيسي، ومطمئنة الشعب أنه لن يحدث أدنى خلل في "الإدارة الجهادية للبلاد.

-وكالة الأنباء الإيرانية: مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم المروحية.

-التلفزيون الإيراني الرسمي: وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم المروحية.

-النائب التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري: في منشور عبر إكس، إلى مقتل الرئيس الإيراني بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

-وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية تؤكد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته يوم أمس.

-المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية ينعي الرئيس إبراهيم رئيسي ويصفه بسيد الشهداء.

-وكالة الأناضول: المسيّرة أكينجي استكملت عملها برصد مكان حطام مروحية الرئيس الإيراني وعادت إلى تركيا.

-وكالة "مهر" الإيرانية: مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

-الوكالة: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس بلادنا والوفد المرافق له قد نالوا منزلة الشهادة الرفيعة".

*الطائرة اصطدمت بقمة جبل

-أظهر مقطع فيديو عرضه التلفزيون الإيراني لحطام الطائرة أنها تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل.

-الهلال الأحمر الإيراني: لا آثر لوجود أحياء ممن كانوا على متني مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد توسط تیم پهپادی ایرانی pic.twitter.com/cfiHce7P2a — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 20, 2024

التلفزيون الرسمي الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

-مسؤول إيراني لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم

الهلال الأحمر الإيراني: تم العثور على مكان مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تتحرك باتجاهه.

-وكالة الأنباء الإيرانية: تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

-الهلال الأحمر الإيراني: من المرجح أن تكون فرق الإنقاذ قد وصلت إلى المكان الذي حددته المسيرة التركية بشأن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

-التلفزيون الإيراني: تم تقييم صور المسيرة التركية "أكينجي"، ويتوقع أن تصل فرق الإنقاذ إلى المكان المحدد خلال نصف ساعة.

- الهلال الأحمر الإيراني: المسيرة التركية رصدت موقعين لعلامات حرارية يعتقد أنها لمكان المروحية.

-وكالة الأنباء الإيرانية: مصادر ميدانية تقول إنه تم تحديد المكان الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

-الاناضول: مسيرة "أقينجي" التركية رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وشاركت الإحداثيات مع سلطات طهران.

-الكرملين: موسكو جهزت طائرات هليكوبتر و60 من رجال الإنقاذ لعملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

-رئيس الهلال الأحمر الإيراني: نتجه إلى مكان أفادت فرق الإنقاذ أن رائحة الوقود تنبعث منه.

-رئيس الهلال الأحمر الإيراني: المكان الذي تنبعث منه رائحة الوقود مطابق للموقع المعلن عنه لمكان الحادث.

-المسيرة التركية "أقينجي" تدعم جهود البحث والإنقاذ في الأجواء الإيرانية عن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

المسيرة التركية "أقينجي" تشارك في جهود البحث والإنقاذ عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في أجواء تبريز.



تم التقاط المشاهد الساعة 1:00 بتوقيت تركياhttps://t.co/fKgiqIc5Vh — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 19, 2024

#مباشر | المسيرة التركية "أقينجي" تدعم جهود البحث والإنقاذ في الأجواء الإيرانية عن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي https://t.co/3mcOj7IjW1 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 19, 2024

-المساعد القانوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الدستور قدم جميع الحلول القانونية والمناسبة لكل وضعية تمر بها البلاد، قائلا إنه لا ينبغي للمواطنين أن يقلقوا بشأن حالة البلاد.

-وكالة أنباء فارس: فرق الإنقاذ تتجه إلى المنطقة التي من المحتمل أن تكون مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث فيها.

-الهلال الأحمر الإيراني: عمليات البحث بطيئة بسبب صعوبة الظروف المناخية وانخفاض مدى الرؤية في المنطقة.

-الهلال الأحمر الإيراني: جميع الفرق تبحث بكل قوتها ونبحث في الجزء السفلي من جرف الجبل والمنطقة جبلية وصعبة.

-فرق الإنقاذ الرئيس الإيراني تواصل عمليات البحث في ظروفٍ جوية صعبة

-وسائل إعلام روسية: طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إلى إيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

-وكالة إيسنا الإيرانية: دخول مسيّرة أكينجي التركية إلى الأجواء الإيرانية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ

-وكالة إيسنا: انعقاد اجتماع لخلية الأزمة بحضور نائب الرئيس وقائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء، ووصول القائد العام للحرس الثوري وعدد من القادة إلى مكان الحادث للتحقيق وإصدار أوامر لتسريع البحث.

-وكالة "إرنا": نطاق البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي آخذ في التناقص، وأنه وصل إلى منطقة نصف قطرها 2 كيلومتر.

-المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي متواصلة رغم سوء الأحوال الجوية.

- قائد بالحرس الثوري الإيراني يفند التصريحات حول تلقي اتصالات من مرافقي الرئيس أثناء الحادث.

- منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية: 3 ساعات تفصلنا عن مكان نتوقع العثور فيه على المروحية.

-رئيس الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند: نواجه ظروفاً بيئية وجوية صعبة ولم نتعرف بعد على مكان حادث طائرة الرئيس

-الأناضول" عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريس يراقب بقلق تقارير تحطم المروحية الإيرانية ويأمل سلامة الرئيس

-الخارجية اللبنانية: نتابع بقلق شديد الأنباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل الرئيس الإيراني

-حركة الجهاد الإسلامي: تلقينا بقلق بالغ الأنباء عن حادثة أصابت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني

-وكالة "تسنیم" الإيرانية: تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

-الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نشعر بحزن عميق لتعرض الرئيس الإيراني والوفد المرافق له لحادث مروحية، ونتابع الحادث عن كثب عبر اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية، ومستعدون لتقديم أي دعم ضروري.

-قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال سلامي يتوجه برفقة عدد من قادة الحرس إلى مكان حادث طائرة رئيسي

-قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية: تلقينا قبل دقائق إشارة من طائرة الرئيس والهاتف النقال من أحد طاقمها

-الخارجية المصرية: مصر تتابع بقلق بالغ أنباء حادث مروحية رئيسي وتؤكد تضامنها مع حكومة وشعب إيران

-الهلال الأحمر العراقي يرسل 10 فرق مكونة من 50 شخصا مع معدات إلى إيران للمساعدة في البحث عن طائرة رئيسي

-وكالة إدارة الكوارث التركية: إيران طلبت منا مروحية بحث وإنقاذ مزودة بتقنية الرؤية الليلية و6 مركبات تحمل عناصر بحث وإنقاذ

-الخارجية الأردنية: المملكة تتابع بقلق بالغ أنباء الحادثة التي تعرضت لها طائرة الرئيس الإيراني وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

-الهلال الأحمر الإيراني: نتمنى أن تصلنا أنباء سارة خلال الدقائق القادمة وفرق الإنقاذ بدأت تقترب من المكان المحدد

-وكالة مهر الإيرانية: طواقم الإنقاذ وصلت إلى بعد كيلومترين من مكان حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني

-الهلال الأحمر الإيراني ينفي ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

-وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي: فرق الإنقاذ عثرت مساء اليوم الأحد على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي التي اختفت في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية.

-نائب الرئيس الإيراني: جرى تحديد منطقة الحادث عبر وزارة الاتصالات والوصول إلى المكان تعتريه الصعوبة لسبب وعورة التضاريس

-نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: تمكننا عدة مرات من إجراء الاتصال مع شخصين كانا على متن الطائرة

-محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني يعقد أول اجتماع للحكومة عقب حادث مروحية الرئيس، وأصدر أوامره بحشد القدرات للبحث عن المروحية.

-موقع نور نيوز الإيراني: فرق تحقيق عسكرية أرسلت إلى موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.

- وكالة مهر للأنباء: السلطات الإيرانية أرسلت لواء صابرين التابع للحرس الثوري للبحث عن مروحية الرئيس.

- قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني : المروحيات أخفقت في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بسبب سوء الأحوال الجوية.

-وكالة مهر للأنباء عن الهلال الأحمر الإيراني: تقارير أشارت إلى تحديد موقع محتمل لحادث مروحية الرئيس الإيراني، وقالت إن رجال الإنقاذ يتحركون باتجاهه.

- هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية: هطول الأمطار في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني سيتواصل حتى الغد مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

-رويترز: المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الخرائط بالقمر الاصطناعي لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني

-خامنئي يدعو إلى الدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي مطمئنا الشارع الإيراني بعدم القلق وأنه لن يحدث أي خلل في شؤون البلاد

-المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن عن تأثره من الحادث "المقلق" الذي وقع لطائرة رئيسي

- المرشد الأعلى الإيراني يدعو الإيرانيين إلى عدم القلق ويقول "شؤون الدولة لن تتعطل"

- رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس الإيراني.

- حماس تعرب عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث هبوط صعب.

-التلفزيون الإيراني: رجال الإنقاذ يتوجهون لمكان حادث طائرة الرئيس على الأقدام لعدم إمكانية توجه السيارات إلى المنطقة الجبلية

-المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نعيش ظروفا معقدة وصعبة ولا يوجد أي نبأ جديد وندعو إلى الصبر والدعاء والثقة برجال الإنقاذ

-آخر ظهور للرئيس الإيراني رفقة وزير الخارجية وعدد من المسؤولين على متن المروحية التي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

-الإعلام الإيراني: فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس رئيسي خلال نصف ساعة

-وكالة "مهر" الإيرانية: طائرة الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية ولا تأكيد لمقتل أو إصابة الركاب

-الحكومة العراقية: عرضنا على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي

-رويترز عن البيت الأبيض: جرى إطلاع الرئيس بايدن على تقارير عن سقوط هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي

-الخارجية الأمريكية: نراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لمصاعب في الهبوط

-التلفزيون الرسمي الإيراني: قائد الجيش يأمر بتوظيف كل إمكانات الجيش والحرس الثوري لعملية البحث عن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي

-وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية: لا معلومات موثوقة بعد عن مكان مروحية الرئيس الإيراني وعمليات البحث مستمرة

-مسؤول إيراني لرويترز: حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث طائرة هليكوبتر

- التلفزيون الإيراني: لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان حادث مروحية الرئيس.

- المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين.

- بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في إنتهاء الحادثة دون خسائر في الأرواح.

- المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

- وصول مروحيتان تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولين آخرين، بسلام إلى وجهتهما.

- فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان.

- فرق البحث والإنقاذ وصل بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث وبدأ عمليات البحث.

- تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة.

- عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

- وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

- وزير الداخلية الإيراني: تواصلنا مع مرافقي الرئيس لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة

- وزير الداخلية: نحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث لتزويدنا بالمعلومات.

- "تسنيم": فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

- منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني: أرسلنا طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.

- مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات أرسباران.

- منطقة الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها وتضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.

- رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند: إحدى فرق الإنقاذ وصلت إلى منطقة قريبة من النقطة المحتملة لحادثة المروحية.

- إرنا عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ بابك یكتابرست: تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث

- بابك یكتابرست: لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف.

- یكتابرست: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة.

- یكتابرست: تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.