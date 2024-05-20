هذه تفاصيل التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين

أعلن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين عن فتح باب التسجيل في الجدول الوطني للمهنة للعام 2024.

وأنهى المجلس، في بيان له، إلى علم جميع المهندسين المعماريين الذين أكملوا تدريبهم المهني والراغبين بالتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، أنه قد تم برمجة مراسم أداء اليمين القانونية يوم الخميس 27 جوان 2024. وتنطلق عملية التسجيلات الجديدة، حسب ذات البيان، ابتداء من تاريخ اليوم 20 ماي 2024 وتستمر إلى غاية 30 ماي الجاري.

ويتوجب على المهندسين المعماريين المعنيين بالإجراء، ملئ بدقة، الاستمارة المخصصة للتسجيل عبر موقع المجلس الوطني: www.cnoa.dz، وذلك بعد التحقق من المعلومات، وتسديد حقوق التسجيل المقدرة بـ 20.000,00 دج بحساب المجلس الوطني، على أن يسلم الأمر بالدفع الخاص بتسديد حقوق تأدية اليمين من قِبل المجلس المحلي المختص إقليميا. ويتم إيداع نسخة واحدة من ملف التسجيل كاملا ونسخة أخرى إلكترونية لدى المجلس المحلي المختص إقليميا قبل تاريخ 30 ماي 2024 كآخر أجل للإيداع.

ويتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية:

- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني : www.cnoa.dz يجب طباعة الاستمارة (مملوءة) وإمضائها.

- طلب خطي من أجل أداء اليمين بغية التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، يوجه إلى السيد رئيس المجلس الوطني تحت إشراف السيد رئيس المجلس المحلي.

- نسخة من شهادة مهندس معماري للنظام الكلاسيكي أو "ل. م. د" (ليسانس وماستر في الهندسة المعمارية).

- نموذج مدوّن من أجل التسجيل في الجدول الوطني (يُقدم من قِبل المجلس المحلي أو يتم تحميله من خلال الموقع الإلكتروني (www.cnoa.dz).

- التعهّد باحترام فترة التثبيت الفعلي في الآجال المحددة (يقدم من قِبل المجلس المحلي أو يتم تحميله من خلال الموقع الإلكتروني :www.cnoa.dz).

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الجنسية الجزائرية. - صحيفة السوابق العدلية رقم 03، سارية المفعول.

- مستخرج من شهادة الميلاد.

- وثيقة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية؛ - تعهد شرفي بعدم ممارسة أي وظيفة لا تتماشى مع ممارسة مهنة المهندس المعماري وفقا للمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 المؤرخ في 18 ماي 1994 المعدّل والمتمّم؛

- تقرير التدريب المهني مُعَدّ من قِبل المهندس المعماري المشرف ومصادق عليه من قِبل المجلس المحلي، أو الإعفاء من التدريب المهني صادر عن مداولات المجلس الوطني، مع الاحترام التام للشروط المنصوص عليها في النصوص والتنظيمات سارية المفعول.

- شهادة نهاية التدريب مُعَدّة ومصادق عليها من قِبل المجلس المحلي المختص إقليميا؛ - صورتان شخصيتان رقميتان على خلفية بيضاء؛ - نسخة من وصل تسديد حقوق التسجيل.