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كشف لبنان اليوم الجمعة عن أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسجل انتشارا سريعا في أجزاء من بريطانيا.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن الحالة المكتشَفة وافدة من لندن عبر رحلة جوية.

وغرّد حسن على تويتر قائلا: "تمّ تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن في 21 كانون الأول".

وناشد الوزير الوافدين من المملكة المتحدة، وخاصة مَن كانوا على متن الطائرة المذكورة وذويهم، بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية.

وأوضح حسن أن السلطات الصحية في البلاد تتابع الحالة المذكورة والمخالطين.

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وكشفت السلطات اللبنانية أن الحالة التي ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هي في مدينة طرابلس.

ويقول الباحثون إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتجاوز غيرها في سرعة الانتشار بنسبة 70 في المئة.

وفي سياق متصل، أُعلن عن إصابة رئيس تجمع الأطباء في لبنان غسان جعفر بـكورونا خلال ممارسته مهنة الطب.

ويشكّل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ضغوطا على نظامه الصحي المتداعي بالأساس وسط أزمة مالية طاحنة، تفاقمت أيضا بعد انفجار ضخم في مرفأ بيروت وقع في أغسطس/آب الماضي وألحق أضرارا بعدد من المستشفيات في محيط الانفجار.

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وسجلت السلطات الصحية في لبنان أمس الخميس 2708 إصابات جديدة بـكورونا ليبلغ إجمالي عدد المصابين المسجلين في البلاد منذ اكتشاف الفيروس نحو 165933 إصابة.

كما سجلت 20 وفاة بـكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلين جراء الإصابة بالفيروس في لبنان 1353.

وسجّلت أوروبا رسميا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس للأنباء.