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اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين وإيران بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع على مطار مدينة عدن الأربعاء والذي أودى بحياة 22 شخصا .

وقال رئيس الوزراء عبد الملك سعيد إن خبراء إيرانيين أطلقوا صواريخ موجهة ، دون أن يقدم دلائل . وينفي الحوثيون مسؤوليتهم عن القصف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن "الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب".

وقد انفجرت الصواريخ في المطار بعد دقائق من هبوط الطائرة التي اقلت أعضاء الحكومة اليمنية. ولم يصب أي من الوزراء بأذى لكن صحفيين وضيوفا كانوا بانتظارهم كانوا بين الضحايا.

كما قتل في الهجوم أحد افراد طاقم منظمة الصليب الأحمر، حسب ما قالت المنظمة في تغريدة على تويتر.

وأفادت أيضا بأن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين، بينما أصيب ثلاثة منهم بجروح.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بوقوع انفجار في مقر مؤسسة فرنسية غير حكومية في عدن عشية العام الجديد.

ونسب موقع "عدن الغد" الخاص إلى مصدر أمني القول إن قنبلة تسببت بالانفجار وإنها أدت إلى تحطيم بوابة مكاتب المنطمة الفرنسية "مبادرة ضد الجوع".

وهذا هو الهجوم الثاني على منظمة فرنسية في عدن خلال شهرين ، حسب موقع "المصدر" الخاص.