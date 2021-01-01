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اختلفت الاحتفالات بالعام الجديد عن سابقاتها في الأعوام السالفة، إذ أُجبر الملايين على الالتزام بقواعد السلامة العامة، ومتابعة الاحتفالات افتراضيا.

والسبب يعود إلى فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 80 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

ولكن كيف ودع العرب عام 2020 واستقبلوا العام الجديد؟

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية كعادتهم عددا من الوسوم المتعلقة بالمناسبة، ونذكر منها #السنه_الجديده_2021 و #وداعا2020_ومرحبا2021 و #سنه_جديده_2021 وغيرها من الوسوم التي تصدرت قائمة أكثر الوسوم انتشارا في هذه الدول حاصدة مئات الآلاف من التغريدات.

وتمنى المستخدمون من خلال هذه الوسوم أن يكون العام الجديد أفضل من عام 2020.

فقال عثمان الحلو: "عام 2020 كان من أصعب الأعوام على كل المستويات، أرجو أن نستفيد من تجربتنا فيه وأخذها إلى عام 2021 الذي أرجو أن يكون أفضل من سلفه".

https://twitter.com/alhulu22/status/1344925195434414081?s=21

ولم يغب فيروس كورونا عن أمنيات الكثيرين، إذ تمنوا أن يكون عام 2021 خاليا من الوباء.

فقالت ضياء عيسى: "نستقبل عام 2021 وكلنا أمل أن يكون أفضل بإذن الله، وأن يتم تجاوز ما فرضته جائحة كورونا من مصاعب وتحديات، أهنئ الجميع بالعام الجديد وأتمنى لكم وللبشرية جمعاء الخير والسلام".

https://twitter.com/deyaabo/status/1344947340520652800?s=21

وبالمقابل لم يكن الجميع متفائلا بالعام الجديد، إذ سينتظر بعضهم الأسابيع الأولى من العام لمعرفة مكنوناته.

فقال عبد العزيز: "سأنتظر أسبوع، أسبوعين، شهر كأقصى مدة لأجس النبض، فإن بدا لي أن هذه السنة التي نحن الآن في مطلعِها تشابه إلى حدٍ كبير 2020 حينها سآوي إلى كهفٍ يريحني من صخب الحياة ...".

https://twitter.com/abdulaziiz2020/status/1344953674355920898?s=21

وانتقد كثيرون الأشخاص الذين تجاهلوا قواعد السلامة العامة، وقرروا الاحتفال بقدوم العام الجديد.

فقالت كارين سلامة: "إذا بتفوتوا بتشوفوا الستوريز على إنستغرام والسهرات المليانة ناس بتجنوا، الكورونا‬ فيروس رح يسلمنا شخصيا جائزة العام لأكثر شعب مستهتر ومضروب على وجه الكرة الأرضية".

https://twitter.com/salamehcarine/status/1344796535851278341?s=21

ومن جهته، أكد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، أن عام 2020 هو عام الإنجازات لبلاده، وغرد بن زايد على حسابه بموقع تويتر قائلا: "ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة، ونستقبل عاماً جديداً، بكل إيجابية وتفاؤل، نؤسس فيه لانطلاقتنا التنموية الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم، كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام، ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمية من التعاون والتعايش والازدهار".

https://twitter.com/mohamedbinzayed/status/1344647706262859776?s=21

وبدوره غرّد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، على حسابه عبر تويتر كاتباً: "لن تكون 2021 السنة الأخيرة من عمر دولة تنهار، بل السنة الأولى من عمر دولة ستنهض بقوة شعبها، كل عام ولبنان بخير والعالم بسلام".

https://twitter.com/gebran_bassil/status/1344645731815219200?s=21