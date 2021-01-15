أثار مقطع فيديو لشاب من البدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة، تعاطفا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وقال الشاب في الفيديو إن كل ما يريد هو إعادة مصدر رزقه والسماح له بالبيع ليؤمن لقمة العيش لأهله، "أسوة بآخرين من جنسيات أخرى أعيدت لهم بقالاتهم بعد تدخل كافلهم الكويتي".

https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1349813544804626443

وكان مقطع فيديو آخر لنفس الشخص قد انتشر قبل أيام، يظهر اعتراض الشاب الشديد على إزالة البقالة وتهديده "بالانتحار" حسب قول مصور الفيديو.

https://twitter.com/lme_rek/status/1349325789288914944?s=20

#أبي_بقالتي

وتوجه كثيرون نحو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت للتعبير عن تعاطفهم مع الشاب وغضبهم "للظلم" الذي تعرض له.

وأطلق مغردون وسم #أبي_بقالتي لمناقشة القضية، وقد اقتبس المغردون الوسم من عبارة وردت على لسان الشاب أكثر من مرة خلال المقطع المصور.

ورأى فواز الدوسري أن الناس قد ترى ما فقده الشاب "بقالة" ولكنه يراها "مستقبله".

https://twitter.com/Fwaldosari/status/1349855068548452358

واعتبر آخرون أن وسمي #محاولة_انتحار_بدون و #أبي_بقالتي الأكثر انتشارا في اليومين الماضيين يختصران بشكل كبير معاناة البدون في الكويت.

https://twitter.com/injustice_end/status/1349850245971247111

ورأى فيصل الفوزان أن الشباب في عمر شاب "البقالة" يكون همهم عادة الدراسة والزواج وبناء مستقبلهم، لكنهم جعلوا هم هذا الشاب "دينا أجبره على العمل على الأرصفة لجمع ما يمكن لدفع إيجار المنزل".

https://twitter.com/f2i9l/status/1349819400724115456

ورأى عواد العوان أن "البقالة يمكن أن تعوض ولكن من يعوض البدون عن أعمارهم التي أفنوها دون حقوق".

https://twitter.com/AAl3oonan/status/1349840329822892033

وأطلق البعض حملة لجمع التبرعات لمساعدة الشاب على تغطية ديونه وسد نفقاته.

وبالرغم من غلبة طابع التعاطف على معظم التغريدات إلا أن البعض أنحى باللائمة على الشاب "لمخالفته القانون".

وفي هذا السياق قال سالم المحيلبي: "حسب القانون يعتبر مخالف والموظف يطبق القانون ويؤدي عمله، ونعم نتعاطف معه ونتمنى أن يجدوا لهم حلول قانونية تحل مشاكلهم، ولكن إذا سمح له ولغيره ستعم الفوضى والمخالفات".

https://twitter.com/ALm7eLbi/status/1350017051541299202

وتعد قضية البدون من أبرز المشاكل التي تعاني منها الكويت والتي أقدم على إثرها بعض البدون بالانتحار، كان آخرهم انتحار شاب عبر إضراب النار بنفسه أواخر العام الماضي.

من هم البدون؟