دخل عشية اليوم ثنائي "نيس" يوسف عطال وهشام بوداوي، كأساسيان أمام فريق بوردو الذي يلعب له الدولي الجزائري الآخر مهدي زرقان الذي يواصل الغياب بسبب الإصابة على مستوى أوتار الركبة.

وتدخل مباريات اليوم ضمن الأسبوع 13 من منافسات الدوري الفرنسي.

من جهته عاد رياض بودبوز متوسط سانت إتيان إلى أجواء المشاركة كأساسي خلال اللقاء المنتظر ضد "ستراسبورغ ".

أما مواطنه مهدي عبيد فيواصل المشاركة بانتظام مع فريقه نانت حيث سجل حضوره في قائمة 11 لاعبا المعنية بلقاء "لانس".