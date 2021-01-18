شرعت مصالح مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز في حملة لقطع التموين بالكهرباء والغاز على مختلف الهيئات العمومية والخاصة وكذا المواطنين المتخلفين عن تسديد ديونهم، حسبما أفادت به خلية الإعلام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بعد أن بلغت ديونها 160 مليار دينار من بينها 53 بالمائة لدى الخواص.

وقالت ممثلة خلية الاتصال بمؤسسة سونلغاز فاطمة الزهراء زروقي، بأن ديون المؤسسة بلغت نهاية السنة 160 مليار دينار، من بينها 53 بالمائة لدى الخواص، و 47 بالمائة ديون خاصة بالإدارات، متوعدة بقطع التيار عن كل من يتخلف عن دفع أكثر من 4 فواتير، مضيفة أن الحملة الإعلامية في شهر أكتوبر الماضي ساهمت في التحسيس، مؤكدة وجود تجاوب من قبل الزبائن.

و حسب مصالح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز فإن المؤسسة ملتزمة بضمان تواصل الخدمة مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة دفع المواطنين للفواتير المترتبة عليهم عن طريق مختلف آليات الدفع المتاحة ومنها الدفع الإلكتروني أو عن طريق مراكز البريد أو بواسطة البطاقات البنكية إلى جانب الدفع العادي لدى الوكالات التجارية.