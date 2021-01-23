ثمن مدرب اتحاد الجزائر تيري فروجي النقاط الثلاث التي عاد بها فريقه عشية أمس من ملعب أهلي برج بوعريرج.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد:" فوزنا مستحق، انتصار جاء وسط الآلام، فوزنا أفضل خلال المباريات القادمة، كانت لدينا إرادة واضحة للمحافظة على النتيجة ولتحقيق ذلك وجب أن نلعب، لدينا عمل ينتظرنا، نحاول دائما التصحيح ونكون أفضل خلال المستقبل".

من جهته هدّاف الفريق حمزة كودري تحدث عن الفوز مؤكدا:" أضفنا ثلاث نقاط لرصيدنا، لاقينا بعض الصعوبات خلال الشوط الثاني وعرفنا كيف نسير المباراة، اللاعبون قاموا بعمل كبير خلال المباريات الأخيرة، علينا المواصلة هكذا حتى نحقق أهدافنا".

وأردف:" لا يهمني أن أكون هدّافا أم لا، بالنسبة لي المهم أن نفوز، هناك عمل جماعي، أحيانا تكون لمستي حاضرة في الأخير، من واجبي مساعدة فريقي".