قال مساعد مدرب أولمبي المدية عوامري عبد الغاني أن ما عاشه صباح أمس الفريق كان مروعا عقب احتراق مقر النادي بأكمله.

وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية لأولمبي المدية على الفايسبوك:" المقر بأكمله كان دخانا ولم نستطيع المغادرة ما جعلنا نهرب من ألسنة النار عبر النوافذ أما بعض اللاعبين فقد اضطروا للصعود لسقف المقر".

و واصل المتحدث ذاته في نفس الصدد :" صور اختناق قاريش ومقراني كانت مرعبة للغاية ولم أعرف ما أفعل ومن حسن الحظ أنني كنت مستيقظا وتدخل الحماية المدنية في ظرف قياسي جنبنا كارثة كانت ستكون كبيرة ،نحمد الله على عدم تسجيل إصابات بشرية ".

وعرّج عوامري على تحضيرات الفريق للمواجهة القادمة وكشف بأن اللاعبين منهارين نفسيا ومعنوياتهم تحت الصفر ولا يدري كيف سيحضر الفريق لمواجهة وفاق سطيف.

وكانت تشكيلة الأولمبي قد خاضت صبيحة اليوم حصة تدريبية بملعب سي حمدان وعرفت حضور بعض الأنصار الذين أعلنوا تضامنهم مع اللاعبين بعد الحادثة ووجهوا لهم الشكر على النتائج المحققة.