خلفت عملية طعن جرت اليوم الثلاثاء في مدينة فرانكفورت الألمانية عددا من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وكانت القوات المسلحة قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن الشهود، أن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وكتبت على موقع "تويتر": "لا يوجد خطر على الجمهور".