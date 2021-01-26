تمكن فريق اولمبي المدية من الصمود امام الوفاق السطايفي وتمكن من اضافة نقطة الى رصيده بعد أن نجح رفقاء خلف الله في انهاء المباراة التي جرت اليوم بملعب الثامن ماي بنتيجة التعادل السلبي، والتي قال عنها عوامري عبدالغني انها كانت من اجمل مباريات فريقه خارج الديار من الناحية التكتيكية، لقد درسنا جيدا طريقة لعب الوفاق الذي يعتمد على الاروقة و الهجمات السريعة.



وانتهح الاولمبي طريقة دفاعية واللعب بخمسة لاعبين في الخلف و نجح في غلق كل المنافذ امام مهاجمي الوفاق يقول عوامري الذي شكر اشباله كثيرا على المردود الذي قدموه طيلة التسعين دقيقة مضيفا أن فريقه كاد ان يعود بنقاط الفوز لو افلح البديل مدان من زيارة شباك الوفاق في العشرين دقيقة الاخيرة، امام عن طرد نعاس بالبطاقة الحمراء فقال فكانت مبالغة من الحكم وكان بوسعه أن يمنحه انذارا فقط،هذا وقد تعرض الثنائي كموخ الغوماري الى اصابة وغادر ارضية الميدان ستبعدهما عن مباراة الشلف المقررة السبت المقبل بملعب امام الياس.