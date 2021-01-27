تمكنت مصالح أمن الجزائر العاصمة، من وضع حد لجماعة إجرامية، بثت الرعب في أوساط السكان، مما أدى إلى الإعداد وارتكاب جناية الحرق العمدي الإجرامي لملك الغير متبوع بالحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وحسب بيان ذات االمصالح ، فإن العملية تمت بناء على بلاغ تقدم به أحد المواطنين على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بحرق سيارته، أين باشرت مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة التحريات الميدانية، حيث أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.