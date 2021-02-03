قدمت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة للشعب التونسي وأسر الضحايا الذين توفوا اثر انفجار لغم تقليدي.

وجاء في بيان للوزارة:" تلقت الجزائر ببالغ الأسى نبأ استشهاد أربعة عسكريين تونسيين، هذا اليوم، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.”

و أضاف البيان:”وإذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لتونس حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء، كما تجدد وقوفها وتضامنها المطلق مع الشقيقة تونس في هذا الظرف الأليم، ودعمها الدائم لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها.”