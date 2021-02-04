تلقت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، معلومات من قبل مطوري لقاح "سبوتنيكV "، تفيد بخلو تركيبة اللقاح من أي ممنوعات تتعارض مع الدين الإسلامي.

وتغلب القلق على المسلمين حول تعارض مكونات اللقاحات الجديدة مع متطلبات الدين الإسلامي بالأخص استخدام جيلاتين الخنزير في عملية التصنيع.

وقال مفتي تتارستان، في وقت سابق: "إذا تم استخدامه بطريقة ما (جيلاتين الخنزير)، فإن اللقاح غير حلال، ويجب على علماء الدين أن يقرروا ما إذا كان من المقبول استخدامه من قبل المسلمين".

وجاء نص الجواب من المطورين: "لا يوجد جيلاتين الخنزير، ولا أي مكونات أخرى ممنوعة من وجهة نظر الإسلام".

وطلب المفتي إيلدار عليوتدينوف من المطورين توضيح بعض الأسئلة حول تركيبة اللقاح، ومن المقرر عقد اجتماع مشترك لعلماء الدين مع ممثلي المؤسسات العلمية المشاركة في تطوير اللقاحات في الأسبوع المقبل.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أوت العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V". وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.