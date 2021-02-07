قام وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بزيارة عمل إلى تمنراست وإليزي حيث سيطلق رسميا الاستغلال الحرفي للمناجم في هاتين الولايتين الجنوبيتين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أنه خلال هذه الزيارة التي ستمتد من 7 إلى 9 فيفري، سيكون عرقاب مرفوقا بالوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة وكذا الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة المكلف بالبيئة الصحراوية.

وجاء في البيان أن "الوزير سيقوم في كل من تمنراست وإليزي بالإطلاق الفعلي للاستغلال الحرفي للمناجم بتقديم رخص منجمية للمؤسسات المصغرة المنشأة والمسيرة من شباب من هاتين الولايتين".

وقد سمح المشروع في المرحلة الأولى بإنشاء 92 مؤسسة مصغرة بتمنراست و88 مؤسسة بإيليزي.

وأوضحت الوزارة أن "الشباب سيستفيدون من تكوين يقدمه الخبراء في مجال استخراج واستخدام مختلف الأدوات الضرورية لاستغلال حرفي. كما سيتم التكفل كذلك بجانب إدارة الأعمال (مناجمنت) في هذا التكوين".

وستوقع المؤسسات المصغرة المنشأة عقد تسليم خامات الذهب مع مصارف الذهب حسب عملية سيتم شرحها من طرف المكونين.

وأكد البيان، أنه للتسهيل لهؤلاء الشباب المجموعين في مؤسسات مصغرة للإجراءات الإدارية المعتادة في منح رخص المناجم، قررت وزارة المناجم، فتح مكاتب على مستوى ولايتي تمنراست وإليزي حيث ستتم كافة العمليات في عين المكان.

وأضاف نفس المصدر، أن الوزير سيزور منجم الذهب أمسماسة الذي يمثل أحد المصارف التي ستستلم الخام المستخرج من طرف المؤسسات المصغرة، موضحا أن معالجة الخام المجموع على مستوى مختلف الشركات سيعالج على مستوى مصنع أمسماسة.