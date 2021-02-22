تجمع نهار اليوم الاثنين العشرات من منكوبي زلزال أوت الماضي من حي الخربة ببلدية ميلة، مطالبين بفتح تحقيق معمق في أسباب الانزلاق و مصرين على أن يكون خزان الماء هو السبب الرئيسي.

كما يطالب المنكوبون بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم وتوفير كل المستلزمات من ماء وغاز وكهرباء وإعادة تهيئة الطرقات، رافضين ومتراجعين عن فكرة منحهم سكنات اجتماعية أو قطع أرضية في مناطق ريفية مما هو الحال في منطقة سيدي خليفة ،خاصة بعد أن راجت أخبار عن التخلي عن منطقة مارشو و تخصيصها لسكنات "عدل"

المنكوبون حملوا الأمينة العامة للولاية المسؤولية ، كونها تتعامل مع الملف بعدم الجدية، مطالبين برحيلها وفتح تحقيق في ملف التكفل من جديد.