تحدث المدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح سعدان، بحرقة بالغة عن عدم الاهتمام الذي يلقاه بحسبه من المسؤولين على الكرة الجزائرية بعد كل ما قدّمه للكرة الجزائرية.



ففي حوار حصري مع beIN SPORTS، اعتبر سعدان الذي قاد الخضر للتأهل إلى مونديال 2010 ، أنه يحظى باحترام أكبر خارج بلده الجزائر مما يلقاه في الداخل من قبل المسؤولين المحليين.



وقال سعدان أن خبرته باتت مهمشة ولم تستغل، خاصة وأن الكرة الجزائرية تعاني بسبب سوء تسيير المسؤولين الذين ليس لهم علاقة بالكرة وطغيان المصالح الشخصية حسب قوله.



ورابح سعدان هو أحسن مدرب جزائري لكل الأوقات بحكم تأهيله المنتخب الجزائري 3 مرات لكأس العالم إلى جانب كأس العالم للشباب وفاز بلقب أحسن مدرب عربي لسنة 2009 والعديد من الالقاب مع فرق محلية.



