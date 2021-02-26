اعتلت شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، صدارة جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مؤقتا بعد فوزها الكبير على اتحاد بسكرة في افتتاح لقاءات الجولة 15.

واصلت شبيبة الساورة نتائجها الساحقة بعد أسبوع من فوزها على أولمبي الشلف بسداسية نظيفة، حيث تجاوزت اليوم اتحاد بسكرة برباعية نظيفة على ملعب 20 أوت 1955 ببشار.

هذه النتيجة سمحت لنسور الجنوب باعتلاء صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 29 نقطة في انتظار لقاء وفاق سطيف الذي سيستضيف أولمبي الشلف غدا السبت.

واستفادت شبيبة الساورة من تعثر أولمبي المدية على ميدانه أمام شباب قسنطينة بدون أهداف، وهي ثاني نتيجة سلبية على التوالي لأبناء التيطري بعد الانهزام في الجولة الماضية ضد نادي بارادو ما جعلهم يحتلون الوصافة برصيد 28 نقطة.

في مقابلة أخرى، حقق نصر حسين داي فوزا كبيرا على سريع غليزان على ملعب 20 أوت بالعاصمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر، حيث أصبحت النصرية تتقاسم المركز 11 مع منافس اليوم سريع غليزان برصيد 17 نقطة.

من جهته استفاق اتحاد الجزائر بعد انهزامين متتاليين محققا انتصار عريضا على نجم مقرة بثلاثة نظيفة، ما سمح لأبناء سوسطارة بالارتقاء للمركز السادس بـ21 نقطة فيما يبقى النجم يعاني في المراتب المتأخرة.

وحقق اتحاد بلعباس فوزا مهما في مقابلة مؤخرة الترتيب ضد شبيبة سكيكدة بنتيجة هدفين لهدف، ما جعل "المكرة" تتنفس قليلا فيما يواصل أبناء "روسيكادا" الغرق.

الجمعة:

أولمبي المدية - شباب قسنطينة 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 4 - 0

نصر حسين داي - سريع غليزان 3 - 0

اتحاد الجزائر - نجم مقرة 3 - 0

اتحاد بلعباس - شبيبة سكيكدة 2 - 1

السبت 27 فبراير:

جمعية عين مليلة - وداد تلمسان

مولودية وهران - نادي بارادو

وفاق سطيف - أولمبي الشلف

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل

مباراة مؤجلة:

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 29 14

2. أولمبي المدية 28 15

3. وفاق سطيف 27 12

4. مولودية وهران 24 14

5. جمعية عين مليلة 23 13

6. شبيبة القبائل 21 12

--. اتحاد الجزائر 21 14

8. شباب بلوزداد 20 10

--. نادي بارادو 20 14

10. مولودية الجزائر 19 11

11. سريع غليزان 17 14

--. نصر حسين داي 17 15

13. أولمبي الشلف 16 12

14. وداد تلمسان 14 13

--. شباب قسنطينة 14 13

--. اتحاد بلعباس 14 15

17. اتحاد بسكرة 13 15

18. نجم مقرة 10 14

19. شبيبة سكيكدة 8 14

20. أ. برج بوعريريج 4 14.