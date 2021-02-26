تجددت اليوم الجمعة الاحتجاجات بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (350 كم) جنوب العاصمة بغداد أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 147 من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية في بيان لها أن الاحتجاجات في محافظة "ذي قار" شهدت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 147 من القوات الأمنية والمتظاهرين نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة، إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة.

وجددت المفوضية دعوتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها.

كما دعت المفوضية، الحكومة المحلية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص .

وتشهد الناصرية منذ عدة أيام تظاهرات رغم الحظر الشامل للمطالبة بإقالة المحافظ والحكومة المحلية، لعدم توفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة.