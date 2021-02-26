نشب، سهرة اليوم الجمعة، حريق بأحد الغرف على مستوى الإقامة الجامعية للبنات أولاد فايت 3 بالجزائر العاصمة.

الجريق وقع في حدود الساعة 19 و 26 د بأحد الغرف الواقعة بالطابق الرابع بذات الإقامة، وفق مصالح الحماية المدنية.

كما تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وتم السيطرة على الحادث وإخماذه.

و أفادت ذات المصالح تسجيل إصابة 6 طالبات بحالة صدمة، كما أحدث حالة من الهلع والخوف وسط الطالبات، و أن الحريق شب في كرسي وخزانة داخل الغرفة.