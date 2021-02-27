يواصل الدوليان الجزائريان، فريد بولحية والحارس ألكسندر أوكيجة مشاركتهما بانتظام مع ناديهما "ماتز " الفرنسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق القائمة المعنية بمواجهة بوردو عشية اليوم، والتي عرفت تواجدهما كأساسيين.

ضمان بولحية وأوكيجة المشاركة بصفة دورية من شأنه إراحة الناخب الوطني جمال بلماضي ومنحه حلولا إضافية تحسبا لأي طارئ، قبل المعسكر الإعدادي للخضر شهر مارس القادم ، خصوصا على مستوى حراسة المرمى وعودة مبولحي مؤخرا للمنافسة مع فريقه الاتفاق السعودي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.