استعاد وفاق سطيف، اليوم السبت، صدارة جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد 24 ساعة من فقدانها لصالح شبيبة الساورة.

وتجاوز أشبال التقني التونسي نبيل الكوكي على ملعب 8 ماي 45 بسطيف أولمبي الشلف دون عناء بنتيجة استقرت عند ثلاثة أهداف دون مقابل.

بهذا الفوز يعتلي نسور الهضاب ريادة الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يقبع الشلفاوة في المركز 14 برصيد 16 نقطة.

من جهتها، تواصل مولودية وهران سلسلة نتائجها الإيجابية محققة ثالث فوز على التوالي والثاني للمدرب الجديد خير الدين مضوي، حيث تغلب "الحمراوة" بملعب زبانة على نادي بارادو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وارتقى أبناء الباهية إلى المركز الرابع بـ27 نقطة، فيما يحتل الأكاديميون المركز الثامن بـ20 نقطة.

قمة الجولة احتضنها ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، حيث عرف "الكناري" كيف يحسم المواجهة التقليدية ضد مولودية الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، ما جعل أبناء جرجرة يرتقون إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

في مقابلة أخرى، فاجأ وداد تلمسان نادي جمعية عين مليلة على ميدانه بنتيجة ثقيلة استقرت عند ثلاثة أهداف دون مقابل.

رغم الانهزام تبقى جمعية عين مليلة في النصف العلوي من جدول الترتيب فيما يتنفس الزيانيون قليلا بعدما ارتقوا إلى المركز 11 بـ17 نقطة.

السبت :

جمعية عين مليلة - وداد تلمسان 0 - 3

مولودية وهران - نادي بارادو 3 - 1

وفاق سطيف - أولمبي الشلف 3 - 0

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 1 - 2

الجمعة :

أولمبي المدية - شباب قسنطينة 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 4 - 0

نصر حسين داي - سريع غليزان 3 - 0

اتحاد الجزائر - نجم مقرة 3 - 0

اتحاد بلعباس - شبيبة سكيكدة 2 - 1

مباراة مؤجلة:

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 30 13

2. شبيبة الساورة 29 14

3. أولمبي المدية 28 15

4. مولودية وهران 27 15

5. شبيبة القبائل 24 13

6. جمعية عين مليلة 23 14

--. اتحاد الجزائر 21 14

8. شباب بلوزداد 20 10

--. نادي بارادو 20 15

10. مولودية الجزائر 19 12

11. سريع غليزان 17 14

--. وداد تلمسان 17 14

--. نصر حسين داي 17 15

14. أولمبي الشلف 16 13

15. شباب قسنطينة 14 13

--. اتحاد بلعباس 14 15

17. اتحاد بسكرة 13 15

18. نجم مقرة 10 14

19. شبيبة سكيكدة 8 14

20. أ. برج بوعريريج 4 14.