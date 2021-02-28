اتّهم مسؤول في جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، الأمم المتحدة بأنّها تدعم موقف المغرب، محمّلا إيّاها مسؤوليّة المأزق السياسي.



وفي خطاب ألقاه السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان "الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة"، قال خاطري أدوه، المسؤول في بوليساريو، إنّ المغرب "لما كان تمكّن من فعل ما فعله، لولا دعم الأسرة الدوليّة ودعم الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة".



ونقلت وكالة الأنباء الصحراويّة الرسميّة عن أدوه قوله إنّ "جبهة بوليساريو حاولت طوال 29 عاماً تجنّب الحرب من خلال تقديم تنازلات، لكنّها واجهت غياباً تامّاً في التعاون، من الجانب المغربي ومن الأمم المتحدة".