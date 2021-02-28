أوقفت قوات الشرطة التابعة للفرقة محاربة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، شخص يبلغ من العمر 25 سنة، بحوزته على متن مركبة سياحية 1500 قرص مهلوس، كانت موجهة للترويج في عدة أحياء بمدينة تبسة.

وأفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة تحوز "الخبر" نسخة منه، أن العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشيط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة داخل المدينة، انطلاقا من الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، ليتم بناء على ذلك وضع خطة محكمة بالتنسيق مع النيابة المختصة وذلك عن طريق وضع نقاط مراقبة تم على أثرها توقيف الشخص المتورط وحجز كمية الأقراص المذكورة، وليصدر أمرا قضائيا ضد المتورط بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار جدولة القضية في جلسات المحاكمة