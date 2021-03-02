فتحت مصالح الأمن المختصة لبلدية اغبالو 35 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة مساء اليوم، تحقيقا لتحديد أسباب وفاة شخص في العقد الرابع من العمر.



وحسب المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة عبدات يوسف، فقد تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة 19:53 وحدة القطاع اغبالو من اجل نقل جثة متوفي، العنوان بلدية اغبالو مركز أمام المركز الصحي وجد على الأرض، و أضاف أنه و حسب تصريح والد الضحية كان معلقا بخمار وهو من قام بانزاله، وللإشارة الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة .