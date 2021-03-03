لم تأخذ أسعار النفط في الحسبان، البيانات الأولية بشأن الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة، واتجهت صعودا، لكن الاجتماع المرتقب غدا الخميس لتحالف "أوبك+" يكبح جماح ارتفاع أكبر.

وأعلن "معهد البترول الأمريكي" في بيانات أولية، أن مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة زادت بمقدار 7.4 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 فيفري.

ويؤشر ارتفاع المخزونات إلى احتمالية تراجع الطلب المحلي للنفط الخام، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة البيانات النهائية للمخزونات خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعند الساعة 40:08 صباحاً بتوقيت الجزائر، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم ماي، بنسبة 0.41 % أو 26 سنتا، إلى 62.96 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تسليم أفريل، بنسبة 0.37 % أو بمقدار 22 سنتا، إلى 59.97 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، بفعل توقعات بأن مجموعة (أوبك+) ستخفف القيود على الإمدادات أثناء اجتماعها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما تبدأ الاقتصادات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.