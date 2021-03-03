تغلب السد على نظيره الغرافة بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب نادي الدحيل ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس الأمير في نسختها الـ49 .

سجل أهداف السد، الجزائري بغداد بونجاح (هدفان) والكوري الجنوبي نام تاي هي، وأكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق.

سيطر السد على أغلب فترات اللقاء، ولم يجد أي صعوبة في تحقيق فوزه الكبير، بعدما نجح في ترجمة الفرص الأهداف.

من جهته، لم يقدم الغرافة ما يستحق عليه الفوز، وبدا منهارًا أمام السد في مباراة في اتجاه واحد فقط.

بهذه النتيجة، تأهل السد للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة العربي والسيلية، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.