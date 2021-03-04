سجلت، اليوم، مديرية الحماية المدنية لولاية المدية وبداية من الساعة الثانية وإلى غاية السابعة مساء وقوع أربعة حوادث مرور عبر شبكة طرق إقليم ولاية المدية خلفت في مجملها 12 جريح، وتبقى أهمها، حسب بيان لها، هو حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة صغيرة بلدية السواقي خلف ثلاثة جرحى.

فيما خلف انحراف سيارة سياحية واصطدامها بحاجز اسمنتي بالمكان المسمى شعبة العار على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية سغوان خلف جريحا واحدا.

أما على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى حوش الريش بالبرواقية، فقد خلف اصطدام بيت سيارتين سياحيتين خمسة جرحى تتراوح أعمارهم بين ( 25 و59 ).

وفي اصطدام اخر بين مركبتين بمدخل القطب الحضري لبلدية بوغزول جنوبي المدية، فقد خلف ثلاثة جرحى تتراوح أعمارهم بين ( 12و 47 سنة)، لهم اصابات متفاوتة.

و قد سارعت مصالح الحماية المدنية الى نقلهم على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية.