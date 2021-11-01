تم، اليوم الخميس، غلق الطريق الوطني رقم 1 بئر مراد رايس نحو البليدة مؤقتا بسبب الشروع في الأشغال جراء حادثة انهيار قناة الصرف الصحي ببئرخادم.

وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الأشغال ستتم على مستوى المكان المسمى les chrabonniers ببئرخادم، وسيكون الغلق خلال فترتي الليل والنهار إلى غاية الانتهاء من الأشغال.

وسيتم تحويل المركبات القادمة من غرب العاصمة نحو البليدة عبر الطريق الاجتنابي الثاني والطريق الولائي 116 بتقصرين بالإضافة إلى تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي.