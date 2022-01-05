وقعت اليوم الأحد جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي أول اتفاقية شراكة جامعية على مستوى جامعات الوطن مع المجلس الأعلى للغة العربية وقعها عن المجلس رئيسه الأستاذ الدكتور صالح بلعيد وعن الجامعة، مديرها البروفيسور عمر فرحاتي.

وقد جرى حفل التوقيع على هامش الندوة الوطنية للغة العربية في إطار شهر العربية والتي نظمها مخبر التداوليات وتحليل الخطاب بكلية الآداب واللغات للجامعة. وتهدف هذه الاتفاقية -حسب الطرفين الموقعين- إلى تمتين علاقة العمل بين المجلس الأعلى للغة العربية وجامعة الشهيد حمه لخضر لا سيما في مجال توظيف اللغة العربية في مختلف الهياكل البيداغوجية والإدارية للجامعة حيث ستتم بموجب الاتفاقية جملة من التبادلات العلمية والمعرفية المشتركة مع المجلس بما فيه تكوين الأساتذة والموظفين وتعزيز نشاط المخابر والعمل البيداغوجي والإداري الهادف إلى تعميم اللغة العربية عبر الدخول إلى مكتبة المجلس والاستفادة من مختلف المعطيات الرقمية والترجمة ومصطلحات الذكاء الصناعي والاستشارة وفي ذات الوقت تقوم الجامعة ومن خلال مختلف مخابرها العلمية وندواتها وملتقياتها العلمية بدعم وتعزيز جهود المجلس في نشاطاته المتعددة لتعميم اللغة العربية.

وفي كلمته بمناسبة حفل توقيع الاتفاقية المشتركة، ذكر رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الأستاذ صالح بلعيد بأن المجلس شريك في هذا اللقاء العلمي الذي يتناول إشكالية تعميم اللغة العربية في دواليب الإدارة، هذه الأخيرة التي تعدّ –كما قال- قناة من قنوات الاعتزاز بالمواطنة اللغوية حيث تنمو اللغة عبر المدرسة وتنتشر بالإعلام وتتعزز بالاستعمال الأفقي والعمودي في الإدارة.

وأكد المتحدث بأن المجلس أنجز نحو 26 دليلا إداريا يخص القطاعات العمومية منها ثلاثية اللغة، ومنها ثنائية اللغة وبعضها أحادي اللغة. كما أنجز المجلس –حسبه- دليل خوارزمية وثائق الحالة المدنية بعدد 14 وثيقة وتغطي الفترة من سنة 1881م إلى سنة 3000م القادمة فضلا عن إنجاز الدليل الوظيفي للمراسلات الإدارية والذي يلبي رغبات الإداريين في وضع مختلف الوثائق في شكل برمجية نمطية صادرة من المجلس الأعلى للغة العربية.

وقد نوه مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي خلال حفل تكريم رئيس المجلس وأعضائه بدور المجلس معبرا عن استعداد الجامعة بكل مخابرها وهيئاتها لدعم نشاط هذه الهيئة العليا معتبرا توقيع الاتفاقية المشتركة مع المجلس إنجازا شديد الأهمية منوها بدور مخبر التداوليات وتحليل الخطاب ومديرته الأستاذة دلال وشن على ما بذلته من جهود في سبيل نجاح الندوة.

وتضمن برنامج الندوة الوطنية للغة العربية التي نظمها مخبر التداوليات وتحليل الخطاب بالجامعة والموسومة بـ"توظيف اللغة العربية في الإدارة العمومية الجزائرية إشكالات وتحديات" جملة من المداخلات منها: لغة الإدارة ومفهوم الدولة للأستاذ نصر الدين وهابي، والاقتصاد واللغة بين القيمة والمعنى للأستاذ مفيد عبد اللاوي، وأسباب تراجع استخدام اللغة العربية في الإدارة الجزائرية للأستاذ فارس إسعادي، ودور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تعزيز اللغة العربية في الجزائر، ودور اللغة العربية في نقل المعلومات بمجال إدارة النقل واللوجستية بمطار هواري بومدين للأستاذة فاطمة الزهراء مشلوف.