سطرت مؤسسة اتصالات الجزائر مديرية البليدة برنامجا يقضي بربط 28 ألف منزلا بشبكة الأنترنت الثابت خلال السنة الجارية, حسبما علم اليوم الأربعاء من هذه المؤسسة.

وقد سطرت المديرية المحلية لاتصالات الجزائر برنامجا يقضي بربط خلال السنة الجارية 28 ألف منزلا بشبكة الأنترنت الثابت أغلبها بالمدينة الجديدة لبوينان و ذلك بإنجاز أكثر من 17.300 منفذ للشبكة, حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن كل منفذ يسمح بربط منزل واحد فقط.

ويتوزع هذا البرنامج الذي انطلق إنجازه, على المدينة الجديدة لبوينان من خلال ربط 17.344 منزلا بهذه الخدمة, بالإضافة إلى بلديات البليدة بإنجاز 716 منفذ وأولاديعيش (4.837 منفذ) والعفرون (449 منفذ) والأربعاء (1.758 منفذ) وبوقرة (2.824 منفذ) وبوفاريك 476 منفذ.

وأضاف المصدر أنه سيتم خلال شهر أبريل القادم استلام 7.600 منفذا ووضعها تحت تصرف المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التكنولوجيا التي من شأنها تسهيل شؤون حياتهم اليومية وتجنبهم عناء التنقل لمختلف الإدارات والهيئات لدفع مختلف الأعباء (الكهرباء والغاز والهاتف وغيرها).

وتتوفر ولاية البليدة على شبكة ألياف بصرية تمتد على مسافة تزيد عن 1.507 كلم وعلى 11 موقعا موصلا بتقنية الألياف البصرية إلى المنزل ذات التدفق العالي والعالي جدا.

وتحوز الولاية على 47 محطة للجيل الرابع بقدرة استيعاب تقدر ب 28.200 منفذ سمحت ل9.532 مواطن من الاستفادة من خدمات الهاتف والولوج إلى شبكة الأنترنت.

كما تحصي الولاية سبع وكالات تجارية وثلاث نقاط حضور تابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر، إلى جانب عشرة وكالات تجارية تخص متعاملي الهاتف النقال الثلاثة, وفقا لذات المصدر.