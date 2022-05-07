أسدل الستار اليوم السبت على مباريات الجولة الـ29 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت يوم أمس، بصعود شبيبة الساورة للمركز الثاني في الترتيب العام بفضل الفوز الثمين المسجل على شباب قسنطينة (2-0)، فيما اكتفت مولودية الجزائر بتعادل أبيض في بسكرة (0-0) في الوقت الذي عمق فيه أولمبي المدية جراح نصر حسين داي بالفوز عليه (1-0) بملعب 20 أوت، بينما يتنفس هلال شلغوم العيد الصعداء بفوزه على نجم مقرة (2-0).

وانتهى لقاء القمة الذي جرى ببشار بين شبيبة الساورة وشباب قسنطينة لفائدة ممثل الجنوب الغربي الذي انتظر ربع الساعة الأخير ليهز شباب "السنافر" عن طريق الحمري (د 75) وحامية (90+1) وهو الفوز الذي يمنحه الوصافة ليبقى على بعد ثلاث نقاط عن رائد الترتيب شباب بلوزداد (53 ن- 25 مباراة) مقابل (50 ن- 27 مباراة) للساورة.

وتقاسم اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر نقطتي المباراة (0-0)، وهي نتيجة لا ترضي بتاتا أبناء المدرب التونسي، خالد بن يحيى الذين تدحرجوا للمركز الثالث (49 ن و29 مباراة).

وتميزت مباريات اليوم السبت بمفاجأة من العيار الثقيل كان صاحبها أولمبي المدية الفائز على نصر حسين داي في مباراة "الهروب من الجحيم" كان ملعب 20 أوت بالعاصمة مسرحا لها.

وجاءت الرصاصة القاتلة في الدقيقة 88 بواسطة بلحول الذي يبقي بصيصا من الأمل للأولمبي الذي لا زال يتصدر الأندية المهددة بالسقوط (15-31 ن)، على بعد ثلاث نقاط من أول فريق غير معني بالسقوط، هلال شلغوم العيد ومولودية وهران (34 ن) بينما تضاءلت بنسبة كبيرة حظوظ النصرية في البقاء (16 - 22 ن) بعد انهزامها في مباراة بست نقاط لتصبح بذلك المرافق الثالث لسريع غليزان (17 - 16 ن) ووداد تلمسان (18- 13ن) لقسم الهواة، الموسم المقبل.

وفي شلغوم العيد، لم يفوت الهلال فرصة استضافته للجار نجم مقرة حيث هزمه بهدفين نظيفين من توقيع هراري (د 6) ودمان (د87)، ملتحقا بذلك بمولودية وهران في الصف الـ14 برصيد 34 نقطة.

وخرج "الحمراوة" سالمين من فخ أولمبي الشلف بتحقيقهم للتعادل في آخر أنفاس المباراة بضربة جزاء نجح في تنفيذها دهر (د 81) بعد أن افتتحوا الشلفاوة باب التسجيل منذ الدقيقة (10) لتتوقف بذلك سلسلة نتائجهم الإيجابية.

وقبل خمس جولات تبقى خمسة أندية على الأقل معنية بتحديد هوية النازل الرابع للقسم الأسفل وفي مقدمتها نجم مقرة، أمل الأربعاء، هلال شلغوم العيد، مولودية وهران وأولمبي المدية.

وعرفت مباريات يوم الجمعة إنهاء مباراة القمة بين شبيبة القبائل ورائد الترتيب شباب بلوزداد بالتعادل (0-0)، بينما سجل أمل الأربعاء فوزا ثمينا على نادي بارادو (3-1) في الوقت الذي عاد اتحاد الجزائر إلى سكة الانتصارات بتغلبه على المتذيل وداد تلمسان (2-0).

وتأجلت المباراة الأخيرة المدرجة في برنامج الجولة الـ29 بين وفاق سطيف وسريع غليزان إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الوفاق في مباراة الذهاب لرابطة الأبطال الإفريقية المقررة مساء اليوم السبت بالعاصمة المصرية، القاهرة.