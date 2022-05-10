أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب. وقال الكاف، في بيان رسمي: "تقرر خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم في المغرب".

وكشف اليوم موقع "كورة "، عبر مصادره الخاصة أن الجدل الذي تفرع من موضوع اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، سيقود، بداية من الموسم المقبل، إلى العودة للنظام القديم وهو خوض النهائي ذهابا وإيابا.

وأضاف إن هناك صعوبات تعترض العثور على ملاعب محايدة تلبي شروط التنظيم الجيد، بما يضمن نجاح النهائي من الناحية الجماهيرية بعد زوال كورونا.

كما أكد على أن الملف مطبوع بكثير من الحساسية، بسبب هيمنة أندية شمال إفريقيا خلال آخر النسخ على اللقب، وبلوغ الأدوار المتقدمة، ورفصها اللعب بملاعب خصومها.

ولم يخف المصدر ذاته احتمال أن يكون دوري أبطال إفريقيا بصدد آخر نسخه للتحول لدوري السوبرليغ، وهو المشروع الذي يعمل عليه الموريتاني أحمد ولد يحيى قبل تقديم الديباجة النهائية لرئيس الكاف، وعرضها للتصويت. كما كشف المصدر أن النسخة الجديدة من السوبر الإفريقي ستقام بنسبة كبيرة في العاصمة السنغالية داكار، بسبب نهاية عقد الكاف مع الاتحاد القطري.