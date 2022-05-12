قال اليوم الخميس، مدرب اتحاد الجزائر جميل بن واحي أن الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر وغريمه التقليدي مولودية الجزائر، لا يختلف عن باقي لقاءات الداربي في شمال إفريقيا خاصة والعالم بصفة عامة حيث تكون كرة القدم هي الملكة.

وأوضح خلال الندوة الصحفية، التي عقدها رفقة لاعب الفريق عبد الكريم زواري بملعب عمر حمّادي ببولوغين: "على الورق ونظرا للترتيب والآداء الجيّد الذي يقدمه المنافس فإن مولودية الجزائر هي المرشحة للفوز ".

وأردف المتحدث ذاته: "الميزة في هذه المواجهة هي الحضور الجماهيري، كنت قد تمنيت منذ أسبوع أن يعود المشجعون إلى مدرجات الملعب نحن سعداء لهذا ومتشوقون لرؤيتهم من جديد ،، (يضحك)يبدو أن الله قد استجاب لي ".

وواصل المدرب المغربي الذي شغل خلال الشهور الماضية منصب مساعد مدرب مع الصربي المقال" زلاتكو كرامبوتيتش"، لسوء النتائج: " لو نقارن بين الناديين سواء من ناحية النتائج أو الترتيب أو حتى الأهداف نرى أن هناك اختلاف واضح، مولوية الجزائر تلعب من أجل رابطة أبطال إفريقيا ونحن نسعى لإنهاء الموسم في المراكز الأولى وضمان مشاركة قارية، كما قلت مهما كانت النتيجة فإنها لن تؤثر على ما نصبو إليه".