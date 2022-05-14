أنهى الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، موسمه في الدوري الألماني بهدف في مرمى بوروسيا دورتموند، في إطار الجولة 34.

ومنح مهاجم "الخضر" التقدم لهيرتا برلين في الدقيقة 18 عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعدل الهداف ومهاجم مانشستر سيتي الموسم القادم النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق علامة الجزاء كذلك.

وأضاف يوسوفا موكوكو الهدف الثاني لدورتموند الذي أنهى الموسم في الوصافة، خلف البطل بايرن ميونيخ، فيما سيخوض هيرتا برلين مقابلة حاسمة لضمان البقاء بعدما تمركز في المرتبة 16 بـ33 نقطة.

وكان بلفوضيل قد عاد إلى صفوف المنتخب الوطني بمناسبة المواجهة المزدوجة في تصفيات المونديال ضد الكاميرون بعد غياب طويل.