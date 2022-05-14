تواصلت، زوال اليوم السبت، مقابلات الجولة الـ30 من الرابطة المحترفة الأولى، بإجراء 5 مواجهات تميزت بفوز جماعي للفرق المهددة بالنزول فيما استعاد الرائد نغمة الانتصارات.

وتجاوز حامل اللقب، شباب بلوزداد، المنافس العنيد في الجولات الأخيرة، أولمبي الشلف، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

ويعتبر هذا الانتصار الأول للعاصميين منذ 12 أفريل الماضي في جميع المسابقات، معمقين الفارق عن أقرب الملاحقين شبيبة القبائل إلى 6 نقاط.

في مقابلة أخرى، ضيع شباب قسنطينة فرصة الاقتراب أكثر من "البوديوم" بعدما اكتفى بالتعادل السلبي على أرضية ميدانه أمام اتحاد بسكرة.

ويبقى "السنافر" في المرتبة السادسة بـ45 نقطة، فيما يتمركز "البساكرة" بعيدا عن مراتب الهبوط (9-42 نقطة).

بقية الموجهات شهدت فوزا جماعيا لأندية تسعى للهروب من منطقة الهبوط، حيث حسمت مولودية وهران داربي الغرب أمام سريع غليزان (0-2) وعاد هلال شلغوم العيد بالفوز من تلمسان أمام الوداد المحلي (1-4)، فيما حقق أولمبي المدية فوزا مثيرا على أمل الأربعاء بنتيجة (4-3).

وبعد تأكد هبوط وداد تلمسان وسريع غليزان وبصفة شبه رسمية نصر حسين داي، فإن التعرف على هوية رابع النازلين سيتأجل إلى الجولات الأخيرة بسبب التقارب الكبير بين عدة فرق في جدول الترتيب من المركز 11 إلى 15.

الجمعة :

نجم مقرة - شبيبة القبائل 0-1

نادي بارادو - شبيبة الساورة 1-0

السبت :

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 0-0

أولمبي المدية - أمل الاربعاء 4-3

شباب بلوزداد - جمعية الشلف 3-1

سريع غليزان - مولودية وهران 0-2

وداد تلمسان - هلال شلغوم العيد 1-4

الأحد 15 ماي:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر

مباراة مؤجلة: وفاق سطيف - نصر حسين داي.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 57 27

2. شبيبة القبائل 51 29

3. شبيبة الساورة 50 28

--. نادي بارادو 50 29

5. مولودية الجزائر 49 29

6 . شباب قسنطينة 45 29

-- . أولمبي الشلف 45 30

8. وفاق سطيف 43 25

9. اتحاد الجزائر 42 28

--. اتحاد بسكرة 42 29

11. نجم مقرة 37 30

--. مولودية وهران 37 30

--. هلال شلغوم العيد 37 30

14. أمل الأربعاء 36 30

15. أولمبي المدية 34 30

16. نصر حسين داي 22 29

17. سريع غليزان 16 30

18. وداد تلمسان 13 29