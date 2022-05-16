أطلقت مختبرات "ساندوز" الجزائر تنبيها بوجود دواء مزيف يوزعه موزع "وهمي"، ينشط على مستوى ولاية قسنطينة، ويروج لدوائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدفعة المعنية تحمل الرقم LM351، وحسب مصادرنا، فإن مختبرات "ساندوز" أكدت أن "هذه الدفعة لم يتم تسويقها أو تصنيعها من قبل مختبرات ساندوز، والشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن استخدامها".

وقد أخطرت مختبرات "ساندوز" الجهات المختصة بوجودها في بعض الصيدليات، حيث تم فتح تحقيق لتحديد الفاعلين في هذه القضية، مع السحب الفوري لدواء عقار " Omnitrope Somatropine 15 mg / 1.5 ml" من طرف الجهات المختصة.

هذا وأبلغت ذات المختبرات الصيادلة الخاصين وعامة الناس أن جميع الأدوية التي يتم تسويقها حاليا يتم استيرادها وتسويقها تحت إشراف وزارة الصناعة الدوائية والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية (ANPP) وتخضع لجميع معايير الجودة والسلامة، داعية جميع الصيادلة تجنب التعامل مع أي موزع لا يحمل سجلا تجاريا أو غير معتمد من قبل السلطات المعنية.