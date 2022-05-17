أجرى سلاح الجو الأميركي، اختبارا ناجحا لصاروخ يفوق سرعة الصوت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أيام من إعلان روسيا أنها استخدمت صاروخها الأسرع من الصوت أثناء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال سلاح الجو، إنه تم إطلاق صاروخ من طراز ARRW بنجاح، من قاذفة قنابل من طراز "بي- 52 أتش"، قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا، السبت الماضي، وحقق سرعات تفوق سرعة الصوت، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول الاختبار نفسه، بحسب ما أفادت قناة "الحرة"، الثلاثاء.

واعتبر المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأميركية، هيث كولينز: أن هذا الاختبار "كان إنجازا كبيرا".

والصاروخ ARRW تفوق سرعته سرعة الصوت، ويستخدم صاروخًا معززا لزيادة سرعته لتبلغ 5 أضعاف سرعة الصوت.

وواجه برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأميركية 3 إخفاقات في اختبارات الصاروخ قبل النجاح الأخير، وذلك بعد وجود عيوب أدت إلى تأجيل الاختبار.

وبدأ البنتاغون، في التركيز مؤخرا، بشكل متزايد على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعد أن أصبح نواب الكونغرس قلقين من تخلف الولايات المتحدة عن البرامج الصينية والروسية.

فخلال العام الماضي، اختبرت الصين بنجاح سلاحًا تفوق سرعته سرعة الصوت يدور حول الأرض، قبل أن يصيب هدفه.

ومؤخرا، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في الحرب عندما أطلقت صواريخ إسكندر وكينزال في أوكرانيا.

وذكر البنتاغون، أن روسيا استخدمت ما بين عشرة إلى 12 صاروخا تفوق سرعة الصوت منذ بداية عمليتها في أوكرانيا.

وصُممت الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتفادي أنظمة الدفاع الجوي عن طريق المناورة بمعدل خمسة أضعاف سرعة الصوت أو أسرع.