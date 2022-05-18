كشف الدكتور عبد الناصر بودعة مدير الصحة ورئيس لجنة الصحة والنظافة ومكافحة المنشطات التابعة للجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عن اتفاق مع المدير العام للحماية المدنية لتسخير طائرتين عموديتين لاستعمالها في إسعاف ونقل الرياضيين المشاركين في الألعاب نحو المستشفيات العمومية المعتمدة.

كما سيسمح استعمال الطائرات التابعة لمصالح الحماية بتفادي الازدحام المروري أثناء النقل خاصة وأن المؤسسات الطبية تقع داخل النسيج العمراني وبعيدة نوعا ما على المواقع الرياضية. ويتوفر مستشفى أول نوفمبر ومستشفى عين الترك، على مدرجات هبوط الطائرات العمودية الطبية، لتفادي الازدحام المروري وسط المدينة.