أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن تعليق استغلال تراموي الجزائر العاصمة في الخط الرابط بين الخروبة والعناصر، ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضح البيان أنه "جراء أشغال هدم مبنى على مستوى شارع طرابلس، شرعت فيها الدائرة الإدارية لحسين داي، اضطرت مؤسسة مترو الجزائر وشركة تسيير خطوط التراموي إلى تعليق استغلال تراموي الجزائر العاصمة في الخط الرابط بين الخروبة والعناصر، ابتداء من يوم غد الخميس 19 ماي 2022".

ولضمان نقل مستعملي التراموي، سيتم وضع حافلات بديلة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر طوال فترة توقف استغلال التراموي، يؤكد ذات المصدر، مضيفا أن الخط الرابط بين الخروبة و درقانة وسط، يبقى عمليا.