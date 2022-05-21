عاشت القرى والمدن الحدودية الغربية للبلاد، ظهيرة الجمعة أجواء من الحزن على فقدان خمسة ضحايا من شباب مغنية وجبالة، قضوا غرقا في شواطئ الساحل التلمساني في كل من مرسى بن مهيدي، شاطئ أولاد بن عياد في سوق الثلاثاء، ووادي عبد الله في الغزوات.

وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية بمساعدة خفر السواحل من استخراج جثتين، في حين تواصل البحث عن باقي المفقودين إلى صبيحة السبت، يذكر أن الأسباب المرجحة للهجيان الفجائي لأمواج البحر التي باغتت المصطافين ظهيرة الجمعة، كانت بسبب الهزة الأرضية التي حدثت في التوقيت نفسه على التراب المغربي، بقوة 5 درجات على سلم ريشتر، الحصيلة اعتبرت أولية في غياب بيان رسمي لمديرية الحماية المدنية.