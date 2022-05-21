كشف بيان للمصالح الفلاحية بولاية البويرة أنه وبعد انتشار صور وفيديوهات لكتاكيت الدجاج متخلص منها بأحد المنعرجات بالطرقات البلدية الرابطة بين بلدية بوكرام بدائرة الأخضرية بغرب مقر ولاية البويرة، مع الحدود مع ولاية بومرداس تم مباشرة تحقيق بشأنها.

وكشف ذات البيان أنه تم اليوم السبت، تشكيل لجنة محلية تضمن مصالح الفرع الفلاحي بدائرة الأخضرية وممثلي المجلس الشعبي البلدي ومصالح الدرك الوطني أين تم التنقل لمعاينة المكان، حيث عثر على عدد كبير من الكتاكيت متخلص منها.

وجاء في البيان تم التأكيد على أن حادثة التخلص من الكتاكيت متأكد منها غير أن دائرة الاختصاص تتبع لبلدية الخروبة الواقعة بولاية بومرداس.