أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تضامنه مع موقف اللاعب السنغالي الدولي إدريسا غاي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورفضه أساليب الضغط على الشخصيات المؤثرة من أجل الترويج لـ "الشذوذ الجنسي".

وقال المرصد في بيان له إنه يدعم موقف اللاعب المسلم إدريسا غاي "الذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، بعد رفضه المشاركة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره مونبيليه ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي" بحسب تعبير البيان.

وأكد المرصد أن إجبار إدريسا غاي أو أي شخص على اتخاذ موقف بعينه بطريقة تخالف رغبته وقناعاته وتعاليم دينه، يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية.

وكان مدرب فريق باريس سان جيرمان قال إن إدريسا تغيب عن مباراة يوم السبت الماضي "لأسباب شخصية، وليس للإصابة".

إلا أن وسائل إعلام فرنسية نقلت عن مصادر لم تذكر ماهيتها، أن غاي رفض الانضمام إلى زملائه في الفريق لكي لا يرتدي قميصا خاصا يحمل ألوان قوس قزح.