اشتعلت معركة قانونية بين الهندوس والمسلمين في مدينة فاراناسي شمالي الهند حول مسجد “جيانفابي” بعد أن قدّمت مجموعة من الهندوس طلبًا للصّلاة داخل المسجد، بزعم بنائه فوق أنقاض معبد هندوسي قديم.



وبدأت محكمة محلية، شهر ماي الماضي، الاستماع إلى مزاعم الهندوس حيث أكّدوا وجود تماثيل وزخارف هندوسية بالمكان، وهو ادعاء طعنت فيه سلطات المسجد. ويقول منتقدون إنّ مثل هذه الحالات “تثير مخاوف بشأن وضع الأماكن الدّينية لمسلمي الهند”، وهم أقلية تعرّضت للهجوم في السنوات الأخيرة من قبل القوميين الهندوس الّذين يسعون لتحويل “الهند العلمانية رسميًا إلى دولة هندوسية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.



ويعيش المسلمون والهندوس منذ قرابة ثلاثة قرون في مدينة فاراناسي ويؤدّي كلّ منهما صلاته دون أيّ توتر، ويرى الكثيرون أنّها مثال جيّد للتّعايش الدّيني. ويعود مسجد جيانفابي إلى القرن السابع، ويقول مؤرّخون هندوس إنّه “بُني فوق معبد مخصّص للإله الهندوسي شيفا بعد أن هدّمه الحاكم المغولي أورنجزيب”.



وأظهر مسح مصوّر أنّ عمودًا حجريًا يُزعَم أنّه رمز لأحد آلهة الهندوس موجود داخل خزان في المسجد يستخدمه المسلمون للوضوء. ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن الممثل القانوني للهندوس هاري شانكار جين قوله إنّ الأرض الّتي بُنيَ عليها المسجد “مملوكة للهندوس ويجب إعادتها إليهم”.



من جانبه، أوضح رئيس لجنة المسجد، رئيس أحمد أنصاري، أنّ العمود الحجري المزعوم ما هو إلّا “قاعدة نافورة”.



وأصدرت المحكمة المحلية في فاراناسي أمرًا بإغلاق المبنى وحظر التّجمّعات الإسلامية الكبيرة فيه.



