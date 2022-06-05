أعلنت جمعية أشبال المستقبل لتعليم الحساب الذهني والبرمجة والروبوتيك مشاركة فريق يمثل الجزائر في البطولة العربية المزمع أن تقام بشرم الشيخ بمصر في الفترة من الفاتح إلى الرابع جويلية القادم.

وتتكفل ولاية تيارت بمصاريف مشاركة وفد يتكون من 10 عناصر لتمثيل الجزائر في هذه البطولة العربية لأقل من 17 سنة، بعد أن استقبل والي تيارت، محمد أمين درامشي، صبيحة اليوم أطفال الجمعية عقب اكتشاف مواهبهم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وحسب رئيس الجمعية الأستاذ ساعد عبداوي فإن هذا الفريق تأهل للمشاركة في البطولة العربية في طبعتها الـ 13، عقب إحرازه على المرتبة الأولى في المسابقة الوطني التي احتضنتها مدينة سطيف في 7 ماي الماضي بفضل نموذج ابتكار حاوية سلع ذكية.

تابع الأستاذ عبداوي بالقول أن الجزائر تسعى لاستضافة بطولة عربية في المستقبل لأول مرة، بعد أن احتضنت دولة مصر 3 طبعات من قبل، بوجود منظومة الروبوت التعليمي "أف. أل .أل" الذي تحتضن حاليا ولاية باتنة مركزه الوطني، وتشرف على جمعي المسابقات الوطنية بتطبيق القيم الأساسية المعمول بها عالميا في تقييم أعمال المشاركين.

وكان منتسبو جمعية أشبال المستقبل أختير 7 منهم من أصل 10 الأوائل في مسابقة عرفت مشاركة 440 مشارك من 25 ولاية في البرمجة حول موضوع المياه